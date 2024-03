Genedrive Aktie: Aus und vorbei!

Derzeit bietet die Aktie von Genedrive keine attraktive Dividendenrendite, die 3,3 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Genedrive-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,08 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,125 GBP liegt, was einem Unterschied von -59,08 Prozent entspricht. Auch basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs von 5,75 GBP unter dem gleitenden Durchschnitt (-28,26 Prozent), was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Genedrive-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -76,47 Prozent erzielt, was 53,31 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. In der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt die mittlere jährliche Rendite -23,01 Prozent, wobei Genedrive aktuell 53,46 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Genedrive ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.