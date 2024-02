Gendaiency Aktie: Gut oder schlecht?

Die Gendai Agency-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 401,58 JPY verzeichnet, was einer Abweichung von -8,86 Prozent vom letzten Schlusskurs von 366 JPY entspricht. Dies ergibt aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 372,96 JPY, was einer Abweichung von -1,87 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Gendai Agency-Aktie zeigt sich neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind, und auch der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen auseinandergesetzt hat.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gendai Agency-Aktie liegt bei 80, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten 30 Tagen gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Gendai Agency-Aktie somit ein "Neutral"-Rating sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment und die Diskussionsintensität.