Gencor Industries Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Gencor Industries wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,86 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (16,4 USD) um +10,36 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 15,98 USD, was einer Abweichung von +2,63 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt erhält die Gencor Industries das Rating "Gut".

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 19,3 insgesamt 42 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der bei 33,29 liegt. Die fundamentale Analyse ergibt daher die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite für Gencor Industries beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gencor Industries-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Gencor Industries damit ein "Neutral"-Rating.