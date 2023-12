Gencor Industries Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Gencor Industries liegt bei 67,74, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,5, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung auf "Neutral" für Gencor Industries.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche hat Gencor Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,58 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +25,9 Prozent im Branchenvergleich darstellt. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 25,66 Prozent, wobei Gencor Industries um 13,91 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gencor Industries beträgt derzeit 16,42, was 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der aktuelle Kurs von 14,9 USD von Gencor Industries mittlerweile um +3,62 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +2,9 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" für die beiden Zeiträume betrachtet.