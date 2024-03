Gencor Industries Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Aktienkurs von Gencor Industries hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 10,53 Prozent, was mehr als 203 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 350,97 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Gencor Industries mit 340,44 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gencor Industries bei 18,32, was unter dem Branchendurchschnitt von 40,34 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

Bei der technischen Analyse beträgt die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Gencor Industries-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) vom aktuellen Kurs +3,99 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit -2,73 Prozent Abweichung nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Gencor Industries in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.