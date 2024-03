Genco Shipping & Trading Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Aktie von Genco Shipping & Trading wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Mit einem KGV von 70,16 liegt es um 154 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Marine", welcher bei 27,66 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben hingegen ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Genco Shipping & Trading-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 15,14 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 20,49 USD, was einer positiven Abweichung von 35,34 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 18,21 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von 12,52 Prozent positiv. Somit wird die Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Analysten bewerten die Genco Shipping & Trading-Aktie ebenfalls als "Gut". Mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 23 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 12,25 Prozent, was einer positiven Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Genco Shipping & Trading somit eine "Gut"-Bewertung aus Analystensicht.

Genco Shipping & Trading kaufen, halten oder verkaufen?

