Genco Shipping & Trading Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Genco Shipping & Trading wird von Analysten insgesamt positiv bewertet, da es 2 Kaufempfehlungen und keine neutralen oder negativen Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 21,5 USD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 21,33 Prozent entspricht. Der Relative Strength Index (RSI) gibt der Aktie eine neutrale Bewertung, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Die Dividendenrendite von Genco Shipping & Trading liegt mit 3,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,82 Prozent, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 17,72 USD als positiv bewertet, da er sich um 21,62 Prozent über dem GD200 (14,57 USD) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 16,61 USD, was einem positiven Signal entspricht, da der Abstand +6,68 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Genco Shipping & Trading-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.