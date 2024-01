Genco Shipping & Trading Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Genco Shipping & Trading war in den letzten Tagen neutral, wie aus Social-Media-Diskussionen hervorgeht. Es gab drei positive und ein negatives Handelstage, während an neun Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend neutral, was zu einer neutralen Bewertung der Anlegerstimmung führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder verändern. In Bezug auf Genco Shipping & Trading wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten dem Unternehmen zweimal eine positive Bewertung und keinmal eine neutrale oder negative Bewertung gegeben, was zu einem langfristigen positiven Rating führt. Bezüglich des aktuellen Kurses von 16,24 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 32,39 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 21,5 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Genco Shipping & Trading-Aktie zeigt einen Wert von 35 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als neutral bewertet, da der RSI einen Wert von 44,17 aufweist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale RSI-Bewertung für Genco Shipping & Trading.