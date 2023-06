Genco Shipping & Trading Aktie: Eine neue Chance!

Der Genco Shipping & Trading-Kurs wird am 13.06.2023, 11:14 Uhr an der Heimatbörse New York mit 14.02 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Marine".

Die Aussichten für Genco Shipping & Trading haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Genco Shipping & Trading liegt mit einer Dividendenrendite von 4,62 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Marine"-Branche hat einen Wert von 28,95, wodurch sich eine Differenz von -24,33 Prozent zur Genco Shipping & Trading-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Genco Shipping & Trading. Es gab insgesamt 13 positive und ein negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Genco Shipping & Trading daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Genco Shipping & Trading von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Genco Shipping & Trading-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Genco Shipping & Trading vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 20 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 42,65 Prozent erzielen, da sie derzeit 14,02 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

