Genasys Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Aktie von Genasys wird von Analysten als langfristig vielversprechend eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 2 "Gut"-Bewertungen, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Der Durchschnitt der Analysten geht von einem Kursziel von 5,25 USD aus, was einer Erwartung von 169,23 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1,95 USD liegt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -22,62 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Genasys-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Genasys eine "Gut"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz deuten auf eine vielversprechende Entwicklung der Aktie hin. Die Diskussionsintensität war erhöht und es ließ sich eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung identifizieren, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Genasys führt.