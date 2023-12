Genasys Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Genasys-Aktie wird anhand verschiedener Faktoren bewertet, die auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz einschließen. In Bezug auf die Diskussionsintensität hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Analysten bewerten die Genasys-Aktie langfristig als "Gut", da von 18 Analysten 2 die Aktie als "Gut" einstufen, während keine Neutral- oder Schlecht-Bewertungen vorliegen. Die durchschnittliche Kursziel-Erwartung der Analysten liegt bei 5,25 USD, was einer Erwartung von 162,5 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Genasys-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 2,55 USD bewertet, was einer negativen Abweichung von -21,57 Prozent entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Genasys-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse.

Insgesamt erhält die Genasys-Aktie gemischte Bewertungen in Bezug auf ihre Performance und wird sowohl als "Schlecht" als auch als "Gut" bewertet, abhängig von den verschiedenen Analysefaktoren.