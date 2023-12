Genasys Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der dabei hilft, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Genasys-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 24, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,88, was darauf hindeutet, dass Genasys weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Abweichung von der RSI7-Bewertung und zu einer Gesamtbewertung des Wertpapiers als "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Genasys derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,62 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (1,79 USD) um -31,68 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,75 USD weist darauf hin, dass die Aktie als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Genasys war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einstufung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Genasys-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates zu Genasys gibt, ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 5,25 USD, was eine potenzielle Steigerung um 193,3 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,79 USD) bedeutet. Daraus resultiert die Empfehlung als "Gut".

Insgesamt wird Genasys somit sowohl von der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und den Analysteneinschätzungen als "Gut" bewertet.