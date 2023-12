Genasys Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten zweimal eine positive Bewertung und kein einziges negatives Rating für Genasys vergeben, was dem Unternehmen langfristig ein "Gut" einbringt. Im letzten Monat gab es keine Updates von Seiten der Analysten. Der aktuelle Kurs von 1,74 USD wird von den Analysten als vielversprechend angesehen, da sie eine Entwicklung von 201,72 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 5,25 USD prognostizieren. Insgesamt erhält die Aktie also eine positive Bewertung von institutionellen Analysten.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung in diesem Punkt führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Genasys-Aktie also ein "Schlecht"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Genasys liegt bei 47,5 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 44,23 für 25 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 1,74 USD sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage als auch der letzten 200 Tage im neutralen bzw. schlechten Bereich.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen eine eher neutrale bis negative Einschätzung für die Aktie von Genasys.