GenErase, GenExpand und GenSwap: Skylum veröffentlicht generative KI-Technologien für Luminar Neo

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



mehr >

Berlin/New York (ots) -- Skylum ergänzt Luminar Neo um die generativen KI-gestützte Tools GenErase, GenExpand und GenSwap- Luminar Neo ist einer der ersten Fotoeditoren, der generative Technologie mit einem stabilen Diffusionsmodell einführt- Gen-Erase ist bereits am 26. Oktober verfügbarSkylum (http://www.skylum.com/de), führender Innovator im Bereich Fotobearbeitungssoftware und Unternehmen hinter der Software Luminar Neo, verkündet die Einführung der ersten generativen KI-Technologien innerhalb der Plattform: GenErase, GenExpand und GenSwap.Luminar Neo ist damit eines der ersten Bildbearbeitungsprogramme auf dem Markt, das generative Technologie mit einem stabilen Diffusionsmodell verbindet. Die neuen KI-gesteuerten Werkzeuge erleichtern Fotograf:innen die Bildbearbeitung, indem sie unerwünschte Objekte schnell entfernen, Seitenverhältnisse vergrößern oder bestimmte Bildelemente ersetzen oder hinzufügen können. Die neuen Tools werden schrittweise im Oktober, November und Dezember veröffentlicht, beginnend mit GenErase am 26. Oktober 2023.Die Funktionen der generativen KI-Tools beinhalten:- GenErase: Ein Werkzeug, das nicht nur unerwünschte Störelemente aus Bildern entfernt, sondern diese Bereiche auch auf intelligente Weise durch inhaltsbezogene KI-Werkzeuge ersetzt und so eine fokussierte, ablenkungsfreie Bildkomposition erstellt. Mit GenErase können Nutzer:innen beispielsweise unerwünschte Objekte wie Müll, Straßenschilder, Fahrzeuge, Graffiti und vieles mehr nahtlos aus ihren Fotos löschen. Die entstandenen Lücken werden mithilfe von KI auf intelligente Weise mit Texturen und Elementen befüllt, die zur Umgebung passen.- GenExpand: Mit diesem Werkzeug können Benutzer:innen die Grenzen ihrer Fotos erweitern und den ursprünglichen Bildkompositionen eine neue Dimension verleihen. SceneExpand bietet die Möglichkeit, sich von den traditionellen Seitenverhältnissen zu lösen und neue kreative Möglichkeiten zu erschließen.- GenSwap: Mit dieser Technologie können Kreative die Bildkomposition ändern, indem sie Objekte ersetzen, austauschen oder nahtlos neue Details hinzufügen, die von der KI nach den Vorgaben der Nutzer:innen generiert werden. So kann bei der Bearbeitung ein Vogel dem Himmel zugefügt, kristallklares, azurblaues Wasser mit einem trüben Teich ausgetauscht oder ein trüber, bedeckter Himmel durch einen atemberaubenden Sonnenuntergang ersetzt werden.Die Einführung der generativen KI in die Plattform unterstreicht die führende Position von Skylum im Segment KI-unterstützte Fotobearbeitung sowie das Engagement des Unternehmens, Fotograf:innen jeden Levels die Möglichkeit zu geben, ihre Kreativität zu entfalten."Wir bei Skylum freuen uns sehr, generative KI in unsere Software einzubauen und sind stolz darauf, eine neue Generation der KI-Fotobearbeitung zu präsentieren, welche die Community inspiriert und hilft, ihre kreativen Ideen zum Leben zu erwecken", so Ivan Kutanin, CEO von Skylum. "Die neuen KI-Funktionen stellen Fotograf:innen die neueste Technologie zur Verfügung, um visuelles Storytelling genau nach ihren Vorstellungen hervorbringen zu können.""Bei Skylum wollen wir uns stets verbessern und entwickeln. Unser Ziel ist es, Ideen und Möglichkeiten mithilfe fortschrittlicher Technologien in hochwertige Lösungen zu verwandeln. Eine der am meisten diskutierten und gleichzeitig vielversprechenden Technologien ist die Erzeugung von Bildern auf der Grundlage von Diffusionsmodellen. Alle drei generativen Tools basieren auf eben dieser Technologie, aber die Kombination und Änderung der Parameter führt zu unterschiedlichen Ergebnissen und deckt verschiedene Anwendungsfälle ab. Inspiriert von diesen Möglichkeiten liefern wir unseren Nutzer:Innen ein noch besseres Werkzeug für die Erstellung atemberaubender Bilder mit noch leistungsfähigeren Funktionen", kommentiert Dmytro Mykhalchu, VP of Engineering von Skylum.VerfügbarkeitDie Plattform-Upgrades und generativen KI-Tools sind für Nutzer:innen eines monatlichen, 12-Monate oder 24-Monate Pro, Explore sowie Ultimate-Abonnements verfügbar.Für neue Nutzer:innen gelten Sonderpreise bis zum 28. Oktober 2023. Besitzer:innen einer unbefristeten Luminar Neo-Lizenz können zu einem Sonderpreis auf das Pro-Jahresabonnement (59 Euro für das erste Jahr bis zum 28. Oktober 2023) umsteigen oder einmalig den Creative Journey Pass 2023/24 für 59 Euro (Sonderpreis bis zum 28. Oktober 2023) erwerben. Dieser Pass gewährt Zugang zu den KI-Technologien sowie zu allen neuen Funktionen, die bis zum 16. August 2024 angekündigt und veröffentlicht werden. Eine Ausnahme sind die Erweiterungen, sie können nicht mit dem Pass verwendet werden.Luminar Neo ist auf der Webseite (https://skylum.com/de/luminar) sowie im Microsoft Store (https://apps.microsoft.com/store/detail/luminar-neo-%E2%80%93-fotoeditor/9P7JQGL6GC8P) und im Apple macOS App Store (https://apps.apple.com/us/app/luminar-neo/id1584373150) erhältlich. Eine Übersicht über die Preise und möglichen Abonnements finden Sie hier (https://skylum.com/checkout/luminar-neo/sub-special-offer).Über Skylum:Skylum (www.skylum.com/de) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Bildbearbeitungs-Technologie, das visuelle Kreative dabei unterstützt, komplexe Ergebnisse mit innovativen KI-Technologien und einem flexiblen Workflow zu erzielen. Diese Lösungen vereinfachen die Arbeit von Fotograf:innen in allen Bereichen. Skylum wurde unter anderem mit dem Red Dot Award, dem Apple Best of Year, dem TIPA- und dem EISA-Award für die beste Bildbearbeitungssoftware ausgezeichnet.Pressekontakt:Agentur:Josephine Odendahl | josephine.odendahl@tonka-pr.com | +49 1726348905Lena-Marie Kern | lena-marie.kern@tonka-pr.com | +4917615779241Original-Content von: Skylum, übermittelt durch news aktuell