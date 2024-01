Gemini Investments, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der Gemini Investments-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 75,16, dass die Aktie überkauft ist und ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Schlecht"-Rating für die Gemini Investments-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Gemini Investments bei 0,38 HKD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 0,239 HKD und weist damit einen Abstand von -37,11 Prozent zur GD200 auf. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einem Niveau von 0,29 HKD und einer Differenz von -17,59 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch wurde in den letzten ein bis zwei Tagen weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Gemini Investments gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Gemini Investments 25. Im Vergleich dazu liegt das KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt bei 23. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.