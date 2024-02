Gemini Investments Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "FIRST BANK":

Gemini Investments hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,85 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Underperformance von -40,74 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit -13,64 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Unterperformance von 40,21 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Gemini Investments ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Gemini Investments liegt bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 14,29 an, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält Gemini Investments in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Gemini Investments ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer Differenz von -5,93 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gemini Investments liegt bei 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf ähnlichem Niveau liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Gemini Investments in verschiedenen Bereichen wie Performance, RSI und Dividende Bewertungen von "Schlecht" bis "Neutral" erhält.