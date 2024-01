Gemini Investments Aktie: So kann man sich irren!

Gemini Investments hat im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 Prozent, während der Durchschnitt bei 5,92 Prozent liegt. Das bedeutet eine Differenz von -5, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Gemini Investments im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,54 Prozent. Im Vergleich zu anderen Finanz-Aktien liegt sie damit 14,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -7,99 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Kapitalmärkte-Branche beträgt -7,65 Prozent, wobei Gemini Investments aktuell 14,89 Prozent darunter liegt. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung der Anleger kann einen Einfluss auf Aktienkurse haben, und unsere Analyse zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Gemini Investments in sozialen Medien neutral sind. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Hinsicht führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Gemini Investments liegt bei 100 Punkten auf 7-Tage-Basis, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 78,38 ebenfalls eine Überkauftheit, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Gemini Investments in diesem Abschnitt also ein "Schlecht"-Rating.

Quelle: www.finanznachrichten.de