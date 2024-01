Gemini Investments Aktie: Knallt es bald?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Bei Gemini Investments liegt das aktuelle KGV bei 25, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 23 haben. Damit ist Gemini Investments aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Gemini Investments eine Dividendenrendite von 0% auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen um 5,92 Prozentpunkte geringeren Ertrag bedeutet. Damit werden die Dividenden des Unternehmens als niedriger eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gemini Investments-Aktie liegt bei 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für Gemini Investments führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Gemini Investments-Aktie bei 0,37 HKD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,235 HKD liegt, ergibt sich ein Abstand von -36,49 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein Abstand von -18,97 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung für Gemini Investments.

Gemini Investments kaufen, halten oder verkaufen?

