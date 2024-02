Gemilang Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Gemilang: Analyse und Bewertung

Gemilang weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,56 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 45,81 liegt. Somit gilt die Aktie als unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) von Gemilang beträgt 5, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 von 67 zeigt hingegen eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite erreicht Gemilang 0%, was im Vergleich zur Branchendurchschnitt von 6,54% einen geringeren Ertrag bedeutet. Demnach wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich bei Gemilang in den sozialen Medien keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussion neutral bewertet.

Zusammenfassend erhält Gemilang insgesamt eine neutrale Bewertung.