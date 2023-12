Gemilang Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Gemilang zeigt langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion und wird daher als "neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ist daher ebenfalls "neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Gemilang mit einer Rendite von -41,38 Prozent mehr als 38 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,46 Prozent. Auch hier liegt Gemilang mit 37,92 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Gemilang in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Gemilang-Aktie bekommt daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.