Gemilang Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Gemilang-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage liegt der Wert bei 68,97, was darauf hindeutet, dass die Gemilang-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Analyse liefert also ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um Gemilang wird als neutral eingestuft, basierend auf der Betrachtung von Kommentaren und Themen in sozialen Medien in den letzten Tagen.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche und dem "Industrie"-Sektor hat die Gemilang-Aktie in den letzten 12 Monaten eine schlechtere Performance gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Gemilang neutral sind. Daraus ergibt sich eine Gesamteinstufung als "Neutral".