Gemdale-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Gemdale-Aktie hat in den letzten Monaten eine negative charttechnische Entwicklung erlebt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt aktuell bei 6,95 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,23 CNH liegt, was einem Unterschied von -39,14 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,99 CNH über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Auch die Stimmung in den sozialen Medien ist größtenteils negativ gegenüber Gemdale. In den letzten Tagen gab es mehr negative als positive Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Gemdale daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Gemdale also ein "Gut"-Rating bezüglich des Sentiments und Buzz.

Bei der Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein gemischtes Bild. Während der 7-Tage-RSI auf Neutral steht, wird die Aktie auf Basis des 25-Tage-RSI als überkauft eingestuft, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Gemdale-Aktie gemäß der technischen Analyse insgesamt ein "Schlecht"-Rating.