Gemdale Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Gemdale-Aktie erhält laut Anleger-Sentiment und Buzz eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen vor allem negative Themen im Zusammenhang mit Gemdale dominierten. Dies führte zu einer insgesamt negativen Stimmung und einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie. Auch die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über Gemdale nahm im Vergleich zum Vormonat ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führte.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt ebenfalls negative Signale. Der GD200 des Wertes verläuft bei 5,89 CNH, während der Kurs der Aktie bei 3,97 CNH liegt, was einer Abweichung von -32,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 4,1 CNH, was einer Abweichung von -3,17 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gemdale-Aktie zeigt einen Wert von 70, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 51,56 und weist darauf hin, dass Gemdale weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Gemdale-Aktie.