Gem-Year Industrial Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Gem-year Industrial liegt bei 20,93, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Gem-year Industrial in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Gem-year Industrial derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,76 CNH, während der Kurs der Aktie (3,88 CNH) um -18,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,46 CNH zeigt eine Abweichung von -13 Prozent, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte die Gem-year Industrial in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,47 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um -20,96 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +3,5 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -19,76 Prozent hatte, lag die Gem-year Industrial um 2,29 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Gem-year Industrial zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum vorhandene Änderung der Stimmung. Daher wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.