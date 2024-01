Mit Gem Diamonds wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI von Gem Diamonds bei 72,88, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 56,55 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Materialien" hat Gem Diamonds im letzten Jahr eine Rendite von -59,62 Prozent erzielt, was 43,53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -16,09 Prozent, und Gem Diamonds liegt aktuell 43,53 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gem Diamonds liegt bei 5,12, was unter dem Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau" von 36 liegt. Aufgrund des niedrigeren KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs von 12,6 GBP um -30,43 Prozent vom durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 200 Handelstage (18,11 GBP) abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs von 12,39 GBP für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,69 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Gem Diamonds-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.