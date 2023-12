Gem Diamonds Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Gem Diamonds-Aktie ein neutraler Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Gem Diamonds-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 28,99, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 41,39, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Gem Diamonds derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -8,82 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Gem Diamonds von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich mit der Analyse starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Gem Diamonds hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Gem Diamonds erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gem Diamonds-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 19,17 GBP liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (12,9 GBP) mit einem Unterschied von -32,71 Prozent, wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (12,56 GBP) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,71 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Gem Diamonds-Aktie in der Summe auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.