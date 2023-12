Gem Diamonds Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) der Gem Diamonds-Aktie liegt aktuell bei 16 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 43,56, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Gem Diamonds.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Gem Diamonds derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 18,76 GBP, während der Kurs der Aktie bei 13,65 GBP um -27,24 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,35 GBP, was einer Abweichung von +10,53 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz um Gem Diamonds haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Gem Diamonds für diese Stufe daher ein "Neutral".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Gem Diamonds 8,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 8 Prozent, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.