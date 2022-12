Gelungene Strategie: Kaufland für Nachhaltigkeitsengagement und Preis-Leistung ausgezeichnet

Neckarsulm (ots) -Neben Qualität und Preis der Waren zählt für viele Verbraucher auch das nachhaltige Engagement eines Unternehmens zu den entscheidenden Kaufkriterien. Aktuelle Umfrageergebnisse bestätigen das für Kaufland: Verbraucher schätzen das Unternehmen in einer Online-Befragung für sein Nachhaltigkeitsengagement und das gute Preis-Leistungsverhältnis. Kaufland erreichte in der Kategorie SB- und Verbrauchermärkte bei Nachhaltigkeit und Verantwortung den ersten Platz und wurde außerdem für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet. Durchgeführt wurde die Studie von Service Value und Focus Money im Auftrag von Deutschland Test."Wir sind uns unserer Verantwortung in Bezug auf Nachhaltigkeit bewusst und nehmen diese sehr ernst. Ob Stärkung regionaler Landwirtschaft, Erhalt natürlicher Lebensräume, Ernährungssensibilisierung, tiergerechtere Produktions- und Haltungsbedingungen, oder nachhaltigere Lieferketten - wir handeln, wo andere nur reden. Die Auszeichnung zeigt uns, dass dieses Handeln auch von den Kunden wahrgenommen wird und wir mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie auf dem richtigen Weg sind", sagt Ines Rottwilm, Leiterin Nachhaltigkeit Deutschland.Über die AuszeichnungenBei der Online-Befragung zum Thema "Einkaufsmärkte" wurden 35 stationäre Märkte auf den Prüfstand gestellt. 28 unterschiedliche Service- und Leistungsmerkmale wurden von über 3.000 Befragten im Oktober und November 2022 bewertet.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationDominik KnoblochRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-144833presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell