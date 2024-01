Gelsenwasser AG Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Anleger-Sentiment für Gelsenwasser bleibt neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Gelsenwasser derzeit bei 905,33 EUR. Der Aktienkurs selbst liegt bei 765 EUR und damit 15,5 Prozent unter der GD200. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 787,2 EUR angenommen, was einer Differenz von -2,82 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gelsenwasser-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Aktie hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 48,81 bestätigt diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Gelsenwasser.

Die Dividendenrendite für Gelsenwasser beträgt derzeit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 1,77 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Gelsenwasser eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

