Gelsenwasser AG Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Gelsenwasser wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Aktuell liegt der RSI7 bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Gelsenwasser weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 53,33, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gelsenwasser-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -16,62 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine Abweichung von -4,71 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Multi-Dienstprogramme) wird Gelsenwasser als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 25,06 liegt, während das Branchen-KGV bei 209,97 liegt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Gelsenwasser in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität auf. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.