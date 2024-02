Gelsenwasser AG Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Gelsenwasser-Aktie wird anhand verschiedener Indikatoren auf ihre Performance und Attraktivität hin bewertet. Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 866,2 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 720 EUR deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 757,3 EUR zeigt hingegen nur eine geringe Abweichung zum letzten Schlusskurs und ergibt somit ein "Neutral"-Rating. In Summe wird die Gelsenwasser-Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Rendite von -27,08 Prozent im vergangenen Jahr, was 25,36 Prozent unter dem Durchschnitt der Versorgungsunternehmen liegt. Die Dividendenpolitik der Aktie wird aufgrund der niedrigeren Dividenden im Vergleich zum Branchendurchschnitt ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung der Gelsenwasser-Aktie.