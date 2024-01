Gelsenwasser AG Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Gelsenwasser jedoch kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird.

Die Dividendenrendite von Gelsenwasser beträgt derzeit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit unter dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als schlecht.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Gelsenwasser bei 905,33 EUR, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht jedoch nur -2,82 Prozent, was ein neutrales Signal für die Aktie bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf technischer Basis als neutral bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gelsenwasser mit einem Wert von 25,06 deutlich günstiger ist als der Branchenmittelwert. Das Branchen-KGV liegt bei 211,45, was zu einer Unterbewertung der Aktie um 88 Prozent führt. Aus diesem Grund stufen wir den Titel als eine gute Empfehlung ein.

