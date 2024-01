Gelsenwasser AG Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Gelsenwasser liegt bei 50 und wird daher als "neutral" bewertet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50,7 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Multi-Dienstprogramme) wird Gelsenwasser als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 25,06, was einen Abstand von 88 Prozent zum Branchen-KGV von 210,35 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Dividendenrendite von Gelsenwasser liegt bei 0 Prozent, was 5,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment angesehen und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

Aus technischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Gelsenwasser-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 908,88 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 755 EUR, was einem Unterschied von -16,93 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird betrachtet, welcher aktuell bei 793,2 EUR liegt, was einem Unterschied von -4,82 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Insgesamt erhält Gelsenwasser eine "Neutral"-Bewertung sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis.