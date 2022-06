Geld und Wissen erhält den Medienpreis Finanzblogger 2022 der Stiftung Finanzbildung

Frankfurt und Landshut (ots) -Die Stiftung Finanzbildung verleiht dem täglichen Börsenblog von Geld und Wissen den Medienpreis Finanzblogger 2022. G&W erhält den Preis für die Leistungen im Bereich der Finanzbildung.Der Geschäftsführer der Stiftung Finanzbildung Edmund Pelikan erläutert "Immer mehr Informationen müssen gefiltert werden. Der Geld und Wissen Börsen Blog verfügt über eine Redaktion die Zusammenhänge mit viel Psychologie und ohne Mathematik darstellt ".Die Jury des Deutschen Finanzbildungsforum ergänzt: "Der tägliche Blog von Geld & Wissen interpretiert und ordnet ein. Intelligent, verständlich und kostenlos. Eine Pflichtlektüre für Börseneinsteiger"Die Stiftung Finanzbildung fördert die Bemühungen um die Finanzbildung in Deutschland und versteht sich als Netzwerk für mehr Engagement.Über die Geld und Wissen GmbHGeld und Wissen bietet seit 2010 Finanzbildung für Verbraucher an Schulen, vhs, Institutionen und in Unternehmen der regionalen Wirtschaft. Dieses Angebot für Frauen, Männer, Jugendliche und Senioren gibt es als Software unter geldundwissen.de und app.fondsundmensch.deMehr Infos unter:Twitter @geldundwissenLinkedIn Geld und WissenDas Angebot basiert auf Ganzheitlichkeit, Nachhaltigkeit, Psychologie und hilft Anlegern bei der Selbstoptimierung von Geldanlage, Altersvorsorge.Der Gründer der von Geld & Wissen GmbH und Erfinder der App, Jan Neynaber (Europameister professionelle Aktienberatung lt Institutional Investor Survey), kommentiert die Verleihung des Medienpreises Finanzblogger 2022 wie folgt: "Geld & Wissen arbeitet jeden Morgen ab sechs Uhr mit einem Redaktionsteam an dem Börsenblog. Durch unsere lange Erfahrung können wir Börsennews verständlich interpretieren. Unsere Prognosen sind stets psychologisch und leicht verständlich. Es freut uns sehr, dass diese Bemühungen mit dem Medienpreis Finanzblogger 2022 anerkannt werden".Pressekontakt:FirmenanschriftGeld und Wissen GmbHBertramstraße 61, 60320 Frankfurt+49 (176) 72486263info@geldundwissen.deOriginal-Content von: Geld und Wissen GmbH, übermittelt durch news aktuell