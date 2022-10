Nürnberg (ots) -Die Verbraucherpreise im September sind gegenüber dem Vorjahresmonat um satte 10,0 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt nach einer ersten Einschätzung mit. Die Preise, besonders für Energie und Lebensmittel, gehen durch die Decke und die Sorgen der Verbraucher nehmen zu. Durch die hohe Inflation müssen die Bürger mit realen Einkommenseinbußen zurechtkommen. Das belastet die Konsumstimmung in Deutschland nachhaltig. "Viele Haushalte sind momentan gezwungen, deutlich mehr Geld für Energie auszugeben, beziehungsweise Geld für deutlich höhere Heizkostenabrechnungen zurückzulegen", erläutert der Konsumexperte Rolf Bürkl vom Marktforschungsinstitut GfK. Der von der GfK ermittelte Konsumklimaindex für Oktober sinkt auf ein neues Rekordtief. Bürkl erwartet "schwierige Zeiten in den kommenden Monaten". Im Moment sei nicht absehbar, wann sich die Inflation wieder spürbar abschwäche, und der Konsumrückgang werde die rezessiven Tendenzen der deutschen Wirtschaft noch verstärken.Niemand weiß, was in den nächsten Monaten noch kommen wird. Wichtiger denn je ist es jetzt, die eigene finanzielle Lage genau zu kennen, um planvoll mit seinem Geld umgehen zu können. Eine wertvolle Unterstützung bietet hierbei die Kredit- und Finanzmanagementplattform "Meine Finanzen im Griff", die von der Firma "Finanzen im Griff" aus Nürnberg online gestellt wird. Das Portal lässt sich von überall und jeder Zeit nutzen und ist auch ohne besondere Computerkenntnisse leicht zu bedienen. Auf der Serviceplattform befindet sich ein Haushaltsrechner, mit dem alle Einnahmen und Ausgaben erfasst werden können. Die einzelnen Beträge lassen sich verschiedenen Kategorien zuordnen und tabellarisch und grafisch darstellen.Zunächst sollten alle, ausnahmslos alle Fixkosten, eingetragen werden. Neben den großen Posten wie Miete, Nebenkosten und Strom, gehören auch Internetanschluss, Handyvertrag, Rundfunkbeitrag, Abos aller Art und feste Kosten für das Auto oder die Monatskarte dazu. Vergessen sollte man auch die nur einmal jährlich fälligen Rechnungen für die Versicherungen nicht. Meist ist die Liste an Fixkosten länger als man denkt. Dieser stellt man sämtliche Einnahmen gegenüber, um zu sehen, wie viel Geld jeden Monat für die variablen Ausgaben übrigbleibt. Auch diese laufenden Kosten trägt man ein, um sich einen kompletten Überblick zu verschaffen. Und auch hier gilt es, alle Ausgaben zu erfassen. Insbesondere kleine Beträge sind im Alltag schnell ausgegeben und scheinen häufig nicht maßgeblich ins Gewicht zu fallen. Doch auf den ganzen Monat gerechnet summieren sich viele Kleinigkeiten zu einem beträchtlichen Betrag und können die Kasse belasten. Dokumentiert man grundsätzlich alle Ausgaben, können alltägliche Kostenfallen und unbedachte Spontankäufe leichter aufgedeckt und zukünftig vermieden werden. Sparen kann man häufig auch bei den Fixkosten. Die Plattform stellt einen Tarifrechner zur Verfügung. Damit lassen sich Versicherungs-, Strom- und Gasverträge, aber auch Mobilfunk-, Festnetz- und Internetverträge vergleichen und günstigere Tarife finden. Daneben bietet "Meine Finanzen im Griff" noch zahlreiche weitere nützliche Funktionen und Finanztools, etwa eine Inventarliste, einen Finanzierungsrechner, einen Bonitätscheck oder die Möglichkeit eine Darlehnsanfrage zu stellen.Die Kredit- und Finanzmanagementplattform "Meine Finanzen im Griff" ermöglicht eine schnelle Übersicht der eigenen wirtschaftlichen Situation und erleichtert die persönliche Budgetplanung. Heimliche Geldfresser im Alltag können mit ihrer Hilfe leicht aufgespürt werden. Das spart Geld, ohne dass Lebensqualität verloren geht.Pressekontakt:Finanzen im Griff Vermittlungsgesellschaft mbHFrauentorgraben 3990443 Nürnberghttps://meine.finanzen-im-griff.de/Original-Content von: Finanzen im Griff Vermittlungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell