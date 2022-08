Geld, Vermögen, Reichsein: Ein großer Unterschied, woher es kommt

Unser Geld in Aktien zu investieren, um ein Vermögen aufzubauen und reich zu sein? Natürlich ist das unser Ziel als Investoren. Im Endeffekt legen wir mit jeder Investition den Grundstein für unseren langfristig orientierten Erfolg. Oder für eine bessere Zukunft, finanziell gesehen.

Aber macht es eigentlich einen Unterschied, woher das Geld kommt? Welchen Ursprung der Reichtum hat? Ja, macht es. Blicken wir auf unterschiedliche Bewertungsmöglichkeiten, wie man ein Vermögen behandelt.

Geld, Vermögen & Reichsein: Es macht einen Unterschied

Wir alle kennen diese Geschichten über Lotto-Gewinner, die plötzlich eines machen: Ihr Vermögen auf den Kopf hauen, ihr Geld verprassen und das Reichsein genießen. Häufig ist das lediglich ein kurzes Vergnügen und entsprechend kennen wir auch die anderen Schlagzeilen. Nämlich, dass der Lotto-Erfolg lediglich von kurzer Dauer gewesen ist und die Gewinner in kürzester Zeit ihr Geld komplett ausgegeben haben und pleite sind.

Was ist der Grund dafür? Es mag verschiedene Dinge geben. Aber ich bin überzeugt: Es macht einen Unterschied, was man dafür getan hat. Das eigene Vermögen ist schneller verprasst, wenn es einem quasi lediglich zugeflogen ist, wenn kein Einsatz und kein Eifer dahintersteckte. Kein Prozess, bei dem man selbst mitgewirkt und es aktiv aufgebaut hat. An der Börse ist jeder Verlust und jeder Rückschritt schmerzhaft. Das bedeutet, dass wir im Endeffekt nach einem langen Prozess mehr emotionales Skin in the Game haben und nicht einfach sagen: Jetzt habe ich eine Million Euro. Die haue ich auf den Kopf.

Reichsein und ein Vermögen zu haben will daher in gewisser Weise gelernt sein. Es mag Naturtalente geben, die besser damit umgehen können. Aber es existieren eben viele Fälle, bei dem das plötzliche große Geld zu einer kurzen, abgehobenen Phase führt und einem sich anschließenden tiefen Fall. Bei einigen, vielleicht bei vielen. Natürlich nicht bei allen.

Was wir davon lernen sollten

Im Endeffekt können wir davon eine Menge lernen. Zum Beispiel, dass Vermögen und Geld eben auch Dinge sind, die man lernen muss. Plötzliches Reichsein ist ungewohnt. Häufig verbunden mit schlechten, kurzfristig orientierten Entscheidungen, weil man kaum etwas dafür leisten musste. Man sieht den Wert nicht, was dafür getan werden muss. Das ist vielleicht die entscheidende Erkenntnis: Den Wert zu erfahren passiert häufig durch eine (eigene) Leistung.

Das setzt auch voraus, dass man vielleicht für sein Vermögen etwas leisten muss, wenn es nachhaltig sein soll. Nicht immer. Aber der Ursprung und die Verwendung scheinen einen gewissen Zusammenhang zu haben. Denk einmal darüber nach. Egal in welcher Situation: Ich denke, es kann hilfreich für dich sein.

Der Artikel Geld, Vermögen, Reichsein: Ein großer Unterschied, woher es kommt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022