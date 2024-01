Geht es endlich los, sdm?

Die Sdm-Aktie wird aufgrund der technischen Analyse derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der Aktienkurs liegt bei 3,8 EUR und damit 6,63 Prozent unter der 200-Tage-Linie (GD200) von 4,07 EUR. Im Vergleich dazu verläuft der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3,79 EUR, was einer Differenz von +0,26 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis beider Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sdm eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag positive Stimmungen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominieren hauptsächlich positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Sdm-Aktie derzeit 55,56, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für Sdm in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweisen, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

