Geht es endlich los, iRhythm?

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Irhythm derzeit bei 100,22 USD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 104,96 USD liegt und somit einen Abstand von +4,73 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 113,3 USD, was einer Differenz von -7,36 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, so beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, 2,2) liegt. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Dividendenpolitik der Irhythm-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich, dass die Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv für Irhythm sind. Dies wird durch die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutlich, was einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie darstellt. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Irhythm mit 1,34 Prozent mehr als 6 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,71 Prozent. Auch hier liegt Irhythm mit 12,05 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.