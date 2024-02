Geht es endlich los, Zhong An Real Estate?

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der Zhong An-RSI liegt bei 58,82, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 50,7, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhong An diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Zhong An bei 0,105 HKD liegt, was einer Entfernung von -25 Prozent vom GD200 (0,14 HKD) entspricht und daher als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, 0,11 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal und einem Abstand von -4,55 Prozent führt. Insgesamt wird der Kurs der Zhong An-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Zhong An ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Zhong An bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.