Geht es endlich los, Zhende Medical?

Der Aktienkurs von Zhende Medical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,61 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die im Durchschnitt um -25,14 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -19,48 Prozent für Zhende Medical. Der gesamte "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -20,24 Prozent, wobei Zhende Medical um 24,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Zhende Medical beträgt 32,84, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 42,51, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Zhende Medical veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen beschäftigten sich ebenfalls vorwiegend mit positiven Themen rund um Zhende Medical. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. In den letzten vier Wochen konnten bei Zhende Medical jedoch keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Zhende Medical daher auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating.