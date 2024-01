Geht es endlich los, Zhejiang Zhongcheng Packing Materials?

Die Zhejiang Zhongcheng Packing Material befindet sich derzeit 0,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -3,2 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Zhongcheng Packing Material liegt bei 51,76, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Somit wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Zhejiang Zhongcheng Packing Material eine Rendite von 0,63 % aus, was 1,29 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,92 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien wird die Aktie aufgrund eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 40,51 als "Neutral" bewertet, da dieser Wert in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht.

Insgesamt ergibt sich für die Zhejiang Zhongcheng Packing Material eine neutrale Einschätzung in Bezug auf technische Analyse, Relative Strength Index und fundamentale Kriterien.