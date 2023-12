Geht es endlich los, Zhejiang Communications?

Der Aktienkurs von Zhejiang Communications hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,29 Prozent erzielt, was 5,73 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Chemikalien" beträgt die mittlere jährliche Rendite -0,94 Prozent, wobei Zhejiang Communications aktuell 5,36 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage 4,18 CNH betrug, während der aktuelle Kurs bei 3,72 CNH liegt, was einer Abweichung von -11 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Zhejiang Communications. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Zhejiang Communications höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien, was zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.