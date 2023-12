Geht es endlich los, Zhanjiang Guolian Aquatic Products?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf das Unternehmen Zhanjiang Guolian Aquatic Products. An drei Tagen dominierten positiven Themen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen fand jedoch keine Diskussion zu positiven oder negativen Themen statt. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Zhanjiang Guolian Aquatic Products derzeit bei 5,16 CNH liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 4,64 CNH notiert, ergibt sich ein Abstand von -10,08 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4,77 CNH, was einer Differenz von -2,73 Prozent entspricht. Somit lautet die Gesamtbewertung auf Basis beider Zeiträume "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Zhanjiang Guolian Aquatic Products weisen auf eine erhöhte Aktivität hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indessen kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für das Unternehmen in diesem Punkt die Einschätzung: "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Zhanjiang Guolian Aquatic Products derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Nahrungsmitteln, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt. Der Unterschied beträgt 1,66 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,66 %), was die negative Bewertung der Dividendenpolitik erklärt.