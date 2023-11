Geht es endlich los, Wellard?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel gilt. Die Wellard-Aktie hat einen RSI-Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI ist die Aktie jedoch überkauft, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann die Aktivität und die Stimmungsänderung im Netz über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. In diesem Fall deutet die mittlere Diskussionsintensität auf eine neutrale Einstufung hin, während die Rate der Stimmungsänderung ebenfalls neutral ist.

Die technische Analyse der Wellard-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,038 AUD lag, was einem Unterschied von -24 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts ergibt jedoch eine neutrale Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Wellard in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer guten Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis gute Gesamtbewertung für die Wellard-Aktie basierend auf dem RSI, dem Sentiment und der Buzz-Analyse, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.