Geht es endlich los, Wacker Neuson?

Der Aktienkurs von Wacker Neuson hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,46 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +11,57 Prozent im Branchenvergleich für Wacker Neuson bedeutet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 5,89 Prozent gestiegen. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,21 Prozent im letzten Jahr, und Wacker Neuson lag 12,25 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Wacker Neuson mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,84 auf Basis der heutigen Notierungen um 81 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (31,45). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Wacker Neuson aktuell bei 20,12 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 18,22 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von -9,44 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 17,51 EUR, was einer Differenz von +4,05 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass der RSI der Wacker Neuson bei einem Niveau von 42,03 eine "Neutral"-Einstufung erhält. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 39,73 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ist die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.