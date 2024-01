Geht es endlich los, W P Carey?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Aktie von WP Carey Inc vorgelegen. Davon waren 2 Bewertungen positiv, 1 neutral und 1 negativ, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings ergab, beträgt 79,67 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotential von 22,92 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 64,81 USD. Insgesamt erhält WP Carey Inc daher eine positive Empfehlung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen bezüglich WP Carey Inc hin. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Meinungen geäußert, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von WP Carey Inc als neutral eingestuft wird. Sowohl der RSI7 (44,98) als auch der RSI25 (31,53) führen zu einer neutralen Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die WP Carey Inc-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein positives Rating erhält. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 64,42 USD, was nahe am letzten Schlusskurs von 64,81 USD liegt und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 58,94 USD liegt jedoch unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält WP Carey Inc somit ein positives Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.