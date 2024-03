Geht es endlich los, Vodafone?

Die Aktie von Vodafone wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit einer positiven Bewertung von 1 "Gut", einer neutralen Bewertung von 4 und keiner schlechten Bewertung versehen. Daher ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Vodafone. Das durchschnittliche Kursziel für die Vodafone-Aktie liegt bei 103,8 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 69,3 GBP liegt. Dies ergibt eine erwartete Kursentwicklung von 49,78 Prozent, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt bewerten die Analysten die Aktie von Vodafone als "Gut".

Vodafone wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 2,14 liegt, was einem Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 13 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Vodafone in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Vodafone wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Vodafone im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Vodafone. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".