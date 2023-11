Geht es endlich los, Vimian AB?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Vimian liegt der aktuelle RSI-Wert bei 53,33, was auf ein neutrales Signal hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgeweitet wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher basierend auf dem RSI-Indikator als "neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien beruht, zeigt in Bezug auf Vimian in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Stimmung. Dies spiegelt sich in einer "gut"-Einschätzung wider, da das Stimmungsbarometer hauptsächlich positive Themen aufzeigt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung rund um Vimian in den letzten Wochen stabil geblieben ist, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse der Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vimian-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 27,92 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 24,54 SEK deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen ein neutrales Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich für Vimian daher eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI, Anleger-Sentiment, Internet-Kommunikation und der technischen Analyse.