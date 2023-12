Geht es endlich los, Vienna Insurance?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Vienna Insurance Wiener Versicherung wird als neutral eingestuft, basierend auf einer Analyse von Kommentaren und Beobachtungen auf sozialen Plattformen. Die Nutzer haben in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu diesem neutralen Fazit geführt hat.

In Bezug auf die Dividende weist die Vienna Insurance Wiener Versicherung eine Rendite von 5,08 % auf, was 0,16 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,92 %. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche verzeichnete die Aktie der Vienna Insurance Wiener Versicherung in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20 %, was einer Outperformance von +9,82 % entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 12,4 %, und die Vienna Insurance Wiener Versicherung übertraf diesen Wert um 7,6 %. Aufgrund dieser Überperformances erhält die Aktie in diesem Bereich eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vienna Insurance Wiener Versicherung-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer negativen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu war die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher laut der RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für die Vienna Insurance Wiener Versicherung-Aktie.