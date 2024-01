Geht es endlich los, Vector?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Vector heran. Aktuell liegt der RSI7 bei 33,93 Punkten, was darauf hinweist, dass Vector weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 44,53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Vector-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie zu. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Vector in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Vector in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Somit erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vector-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1263,43 JPY. Der letzte Schlusskurs (1134 JPY) weicht somit um -10,24 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt erhält die Vector-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.